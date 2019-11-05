شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليار دولار صادرات الغزل والملابس والمفروشات خلال 9 أشهر بـ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت صادرات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 ما قيمته 2 مليار و264 مليون دولار محققة 1% معدل نمو مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

تأتى صادرات الملابس الجاهزة على رأس قائمة المنتجات الأكثر تصديراً بواقع مليار و261 مليون دولار يليها صادرات الغزل والمنسوجات بإجمالى 640 مليون دولار ثم المفروشات المنزلية التى بلغت 364 مليون دولار خلال تلك الفترة.

فيما يخص الأسواق التصديرية للقطاعات النسيجية تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بواقع 820 مليون دولار وبمعدل نمو 17% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019. يليها دول الاتحاد الأوروبي بإجمالى صادرات 717 مليون دولار ثم أسواق الدول العربية فى المرتبة الثالثة.

وفى سياق متصل، قال المهندس مجدي طلبة – رئيس المجلس التصديري– تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ديستنشن أفريقا خلال الفترة من 9 الى 11 نوفمبر الجاري بالقاهرة، والذي يقوم بتنظيمه المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين إكسبولينك. يعد أكبر المعارض المقامة فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية مع أكبر الشركات والماركات العالمية المستوردة فى مساحة عرض تتعدى 1500 متر مربع تضم أكثر من 150 شركة مُصرية مُصدرة لمنتجات القطاعات النسيجية وأيضاً بعض العارضين من دول القارة مثل تونس، المغرب والجزائر من شمال أفريقيا. جنوب أفريقيا، روندا وإثيوبيا من دول الجنوب.

يستهدف المعرض التأكيد على مكانة مصر المحورية وكونها مركزاً رئيساً بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الألياف، الغزول، الأقمشة، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية والإكسسوارات، تلك الصناعة الإستراتيجية بمصر والتي تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على انفراد القطن المصرى بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

جدير بالذكر، أن القطاعات النسيجية المصرية تمثل 3% من الناتج الصناعى المحلى عن عام 2018. وتضم أكثر من 4500 مصنع بإجمالى عمالة تصل إلى 1.5 مليون عامل، واستثمارات أجنبية تتعدى 500 مليون دولار.

Advertisements

وأوضح مجدي طلبة أن معرض "ديستنشن أفريقا" يمثل فرصة هائلة لصادرات القطاعات النسيجية بمصر للنفاذ الى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة. حيث يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة علي زيادة الصادرات بالإضافة إلى انه يعد بمثابة بوابة لنفاذ المنسوجات، الملابس والمفروشات المصرية إلى تلك الأسواق ويسهم فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاق أغادير فى قطاع الصناعات النسيجية وتوجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الى الاتحاد الأوروبى.

كما يتوقع أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تسهم فى تحقيق أهداف الدولة من زيادة الصادرات أحد أهم الركائز فى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعة 2016/2020. حيث أصبح المعرض يتمتع بشهرة عالميه وذاع سيطه بين دول أفريقيا، أمريكا، والدول الأوروبية، ويتأكد ذلك من تزايد إقبال المشتريين على الحضور وصولاً الى ما يقرب من 300 مشترى من مختلف دول العالم. ليشهدوا نتاج 20 عامًا من الخبرة في تصنيع وتصدير المنتجات النسيجية. ولاكتشاف مهارات وقدرات العارضين من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات التقليدية. ولا يقتصر المعرض على التعاون بين الدول الإفريقية فقط، بل يهدف إلى ربطهم بجميع دول العالم وخاصة القوى التجارية والصناعية الكبرى.