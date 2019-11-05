شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحاول بإيجابية – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 9255.00 ويستقر فوقه، ليقدّم إشارات على محاولات تعافي محتملة على المدى اللحظي، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة الآن، ليدعم فرص العودة للانخفاض من جديد.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 9255.00 لتأكيد استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 8880.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 9720.00 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9000.00 والمقاومة 9700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط