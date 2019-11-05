الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 05-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية هادئة ليبتعد عن مستوى الدعم 0.9836، في طريقه لاختبار محتمل لمستوى المقاومة 0.9990، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، تمثّل هذه المستويات أطراف النطاق الجانبي الذي يسيطر على التداولات اللحظية، ليبقى السيناريو الجانبي قائماً حتى الآن.

 

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9712، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 1.0070.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9830 والمقاومة 0.9940

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 05-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا