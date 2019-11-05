شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية هادئة ليبتعد عن مستوى الدعم 0.9836، في طريقه لاختبار محتمل لمستوى المقاومة 0.9990، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، تمثّل هذه المستويات أطراف النطاق الجانبي الذي يسيطر على التداولات اللحظية، ليبقى السيناريو الجانبي قائماً حتى الآن.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9712، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 1.0070.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9830 والمقاومة 0.9940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي