شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالتذبذب – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.6895، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتأثر بنموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 0.7015.
يجب الانتباه إلى أن كسر 0.6895 يمثل عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.6820 وقد يمتد إلى 0.6755 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يستمر بالتذبذب – تحليل - 05-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.