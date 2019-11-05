شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالتذبذب – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.6895، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتأثر بنموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 0.7015.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.6895 يمثل عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.6820 وقد يمتد إلى 0.6755 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد