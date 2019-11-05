شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بملامسة هدفنا المنتظر عند 62.50 وارتد هبوطاً من هناك، ليقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الهابط مرجحاً اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار زيارة مستوى 59.60 بشكل رئيسي.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 62.50 سيلغي السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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