الاقتصاد

النفط يحقق الهدف – تحليل - 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط بالارتداد هبوطاً بعد ملامسة هدفنا المنتظر عند 57.40، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لبناء موجة لحظية هابطة تستهدف اختبار دعم القناة المذكورة.

 

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم، والهدف الرئيسي يتواجد عند 54.60، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لمواصلة الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية إضافية تصل إلى 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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