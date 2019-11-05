شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الفضة، والذي يحوم حول مستوى 18.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.60، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 18.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد