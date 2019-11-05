شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ويتحرك قرب المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ويصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص الارتداد صعوداً لاستنئاف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1535.00 ثم 1555.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1489.00 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد