شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ويتحرك قرب المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ويصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص الارتداد صعوداً لاستنئاف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1535.00 ثم 1555.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1489.00 لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1525.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 05-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.