شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع واختبار مستوى 1.3155، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3015.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستويات 1.3155 ثم 1.3200 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3060 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط