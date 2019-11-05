شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 108.40 ويستقر فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 109.33 وتمتد إلى 110.50 بعد اختراق المستوى السابق.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستويات 108.40 ثم 108.15 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد