شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 108.40 ويستقر فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 109.33 وتمتد إلى 110.50 بعد اختراق المستوى السابق.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستويات 108.40 ثم 108.15 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.