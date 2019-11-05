شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني حول المتوسط المتحرك – تحليل - 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن، وقد يواصل الانخفاض لاختبار الدعم المحوري 1.2840 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في البيع ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة.

لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية اليوم، بانتظار التوجه نحو 1.3045 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2840 سيشكّل حافز سلبي قوي نتوقع أن يضغط على السعر لزيارة مناطق 1.2670 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد