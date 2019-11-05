شكرا لقرائتكم خبر عن 20.8 مليار ريال عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 20.82 مليار ريال، مقابل 18.09 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2018.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا في عائداتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة أعلى من نسبة نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونمت تلك العائدات 15.1 %، بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات 10.9 %.

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وشكلت عوائد الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من 2019 نحو 1.24 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، مقابل 1.19 % في النصف الأول من 2018.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية في نهاية النصف الأول من 2019 نحو 1.685 تريليون ريال، مسجلة نموا نسبته 10.9 %، ما يعادل نحو 165.73 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 1.519 تريليون ريال.

وسجلت عوائد الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري والبالغة نحو 20.825 مليار ريال أعلى مستوى منذ منتصف 2013.