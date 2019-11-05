شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تحدد عقوبات تشغيل العمالة المخالفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت المديرية العامة للجوازات، بالسعودية إن عقوبات بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، تتضمن تغليظ العقوبة، في حالة تكرار المخالفة.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها على "تويتر"، مؤخرا، أن العقوبات تبدأ بغرامة 15 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان المخالف وافداً، وذلك في المرة الأولى.

وأشارت إلى أنه سيتم تشديد العقوبة لتكرار المخالفة للمرة الثانية، لتصل الغرامة إلى 30 ألف ريال، والسجن لمدة 3 شهور، إلى جانب الحرمان من الاستقدام والترحيل للوافد.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ترتفع العقوبات إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة للحرمان من الاستقدام والترحيل للمخالف الوافد.