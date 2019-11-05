شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أبيار" تناقش الانسحاب من بورصة الكويت منتصف الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تناقش الجمعية العمومية العادية لشركة أبيار للتطوير العقاري يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

وقالت "أبيار" في بيان للبورصة الكويتية مؤخرا، إن العمومية سوف تنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً ببرج أحمد، شارع الخليج العربي، بجوار المستشفى الأميري بقاعة فاطمة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في نهاية أكتوبر الماضي، برفع توصية للجمعية العامة بشأن الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

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ورأى المجلس في ذات التوقيت الانسحاب؛ بهدف تخفيض تقليل الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها "أبيار" نتيجة استمرار إدراجها بالبورصة.

وأوضح المجلس أن الانسحاب يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة التي تستدعي استقرار مركزها المالي بعد إتمام خطة الهيكلة بما يحمي حقوق المساهمين.

كانت الشركة قد تحولت للخسارة بالربع الثاني من العام الجاري بقيمة 19.67 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 93.49 ألف دينار بالفترة المماثلة من عام 2018.