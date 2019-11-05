شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون فاينانشال: طرح "أرامكو" سيكون له آثار قوية على السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أحمد هشام، نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في بلتون فاينانشال، إن إدراج حصة من شركة أرامكو السعودية، سيكون له آثار قوية مهمة على سوق الأسهم السعودية.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن طرح حصة من أرامكو سيرفع قيمة سوق الأسهم السعودية، من 560 مليار دولار إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

وأفاد بأن طرح حصة بنسبة 5% على مراحل سيكون له أثر على وزن سوق الأسهم السعودية، في مؤشرات "فوتسي راسل" و"إم أس سي آي" للأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن "فوتسي راسل" و"إم أس سي آي" قالتا إنهما ستضمان شركة أرامكو إلى المؤشرات الناشئة، بمجرد طرحها دون الانتظار للمراجعة.

وقال إن طرح حصة من أرامكو بنسبة 5% على مراحل سيرفع وزن سوق الأسهم السعودية داخل مؤشرات أسواق المال الناشئة من 2.6% إلى 4.4%.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح الأحد الماضي صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت قناة العربية نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول".

وحسب ما بثته القناة فإن مواعيد الطرح ستكون كالتالي: إعلان هيئة السوق المالية السعودية رسميا عن طرح أرامكو الأحد 3 نوفمبر، تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأحد 17 نوفمبر، بدء الاكتتاب فعليا على السهم الأربعاء 4 ديسمبر، وبدء الإدراج وتداول السهم في السوق السعودية الأربعاء 11 ديسمبر.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

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وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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