شكرا لقرائتكم خبر عن "ثوب الأصيل" و"أبو معطي" من السوق الموازية إلى الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ثوب الأصيل الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأسمال 300 مليون ريال وبعدد أسهم 30 مليون سهم.

ووافقت "تداول" بحسب بيان على موقعها، كذلك على طلب شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأسمال 200 مليون ريال وبعدد أسهم 20 مليون سهم.

وأوضحت "تداول"، أنه سيتم إيقاف تداول أسهم الشركتين ابتداءً من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 للبدء في إجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول.

وأشارت إلى أنها ستعلن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركتين في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

ويجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طلبي الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركتين.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين مؤخرا، قد وافق على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

Advertisements

وقالت الشركتان، في بيانين لموقع سوق "تداول" المالي، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وبينت أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركتين بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

وكان سوق الأسهم الرئيسي "تداول" قد وافق نهاية الشهر الماضي، على طلب شركة الكثيري القابضة للانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تداول"، وذلك برأس مال 45.21 مليون ريال وبعدد أسهم 4.52 مليون سهم.

وتقدمت الكثيري بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية الشهر قبل الماضي عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.