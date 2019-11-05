شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية المشفرة الربيل بقرابة 1% لأعلى حاجز 0.3$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الربيل بقرابة الواحد بالمائة أو بأكثر من 0.0025$ اليوم الثلاثاء لنشهد الأعلى لها منذ 30 من تشرين الأول/أكتوبر ولتعكس استقرارها أعلى حاجز 0.3$ لأول مرة خلال الشهر الجاري ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين في الأصول الرقمية المشفرة لانطلاق فعليات مؤتمر سول بعد غداً الخميس والجمعة المقبلة في سنغافورا.

وفي تمام الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.84% إلى مستويات 0.30217$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29966$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها في أسبوع عند 0.30500$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29843$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 13.06$ مليار.

هذا وقد تحقق الربيل حالياً مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% لتستأنف مسيرات المكاسب الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع تراجعها آنذاك بنحو 3% حينما أنهت أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل من عام 2018، كما تعكس مكاسب شهرية بقرابة 3%، مستكملة مسيرات الشهر الماضي في تحقيق المكاسب والذي حققت خلاله مكاسب فاقت 14% موضحة آنذاك أول مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

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ويذكر أن ربيل محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت خلال الآونة الأخيرة قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً أعرب مؤسس ربيل كريس لارسن عن كون التأييد الأخير لتكنولوجيا الكتل المتسلسلة (البلوكتشين) من قبل الرئيس الصيني شي جينبينج يضع ضغوط على المنظمين الأمريكيين للعمل على تنظيم تلك التكنولوجيا، موضحاً أنه يحترم أنه أمر صعب حقاً، إلا أن هناك حاجه للتصعيد عقب إعلان الصين الأخير، مضيفاً أنه يعتقد أن أمريكا في خطر حقيقي يكمن في التخلف وإرسال المزيد من الشركات إلى الخارج.

ويذكر أن ربيل قامت بتعين بن ملنيكي المدير التنفيذي السابق لدى بنك أوف أمريكا كرئيس للشئون التنظيمية في أمريكا، وذلك بهدف قيامه بإجراء محادثات مع المجلس الأعلى للتنظيم باسم ربيل، وجاء ذلك عقب إعلان شركة ربيل لابس مؤخراً عن فتحها مكتب جديد في العاصمة الأمريكي واشنطون وضمن عمل شركة البلوكتشين لتكنولوجيا المدفوعات على توسيع فريقها التشريعي وتكثيف جهودها لتثقيف صناع السياسة حول فأدت التقنية.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الذي سيعقد في 7-8 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.