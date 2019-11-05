شكرا لقرائتكم خبر عن تباين العقود الآجلة لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ التاسع من آب/أغسطس الماضي، حينما اختبر الأدنى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي وذلك وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.16% لتتداول عند مستويات 56.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 56.54$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير فقد ارتفعت 0.16% لتتداول عند 62.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.04$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.13$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.60 مقارنة بالافتتاحية عند 97.54، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.51.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 52.9$ مليار مقابل 54.9$ مليار في آب/أغسطس، وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 50.9 في أيلول/سبتمبر.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 53.5 مقابل 52.6 في أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.06 مليون مقابل 7.05 مليون في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه عن توقعاته بأن يتم الاتفاق على التوسع في خفض المعروض النفطي العالمي خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بهدف توازن الأسواق، ويذكر أن اتفاق خفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها يقتضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب مدير أسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية عن توقعاته بأن يرتفع فائض المعروض النفطي العام المقبل من جراء زيادة الإنتاج وضعف نمو الطلب العالمي، موضحاً المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين أكبر دولتان صناعيتان في العالم، بالإضافة إلى تطورات ملف خروج بريطانيا التي تلقي بظلالها هي الأخر على أسواق النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصة إلى إجمالي 691 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.