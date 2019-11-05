شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور تشهد استقرارا لمعظم الأصناف، مشيرا إلى أن محاصيل موسم الشتاء أصبحت متاحة ومتواجدة داخل السوق، موضحا أن أسعار البرتقال انخفضت عن بداية الموسم جنيها حيث بدأت بأربعة جنيها للكيلو والآن السعر وصل إلى جنيهان للكيلو .

وأشار النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن انخفاض أسعار البرتقال البلدى للتراوح بين 2 -3.5 جنيها للكيلو، وسعر البرتقال السكرى ليتراوح بين 3 – 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر اليوسفى بين 4-7 جنيهات، فيما تراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ، أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات. .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق ان أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30_50%.