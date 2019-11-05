شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يواصل سلسلة الانخفاضات -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر سلسلة الانخفاضات والتي بداها منذ نهاية الشهر الماضي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 6176 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم 6080 نقطة كمستوى اول ثم 5800 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 6300 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,156 بينما مستوى المقاومة هو 6,202 نقطة
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