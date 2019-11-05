شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث أغلق عند مستوى 10200 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ومقتربا من الحد العلوي للسحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 9750 نقطة، شرط اختراق المؤشر لمستوى 10180 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,156 بينما مستوى المقاومة هو 10,229 نقطة