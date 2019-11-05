شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 62.88 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر بتداولاته القادمة 7,800.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7,400.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,400.00 ومستوى المقاومة 7,800.00 .

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