شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة إيجابية في ظلال التفاؤل التجاري والأنظار على قرار الاحتياطي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء لنشهد ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بأكثر من الواحد بالمائة مع عودة نبض التداول لها عقب عطلة نهاية الأسبوع المطولة لتغيبها بالأمس بسبب عطلة يوم الثقافة في اليابان، ويأتي ذلك في التفاؤل حول حلحلة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب الحرب التجارية القائمة بين الطرفين والتي تخطت عامها الأول مؤخراُ.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي في سيدني وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والترقب للكشف عن بيان أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل، مع العلم، أن توقعات الأسواق تشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.22% ليربح 20.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,686.81، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.50% ليربح هو الأخر 93.81 نقطة ويصل إلى المستوى 23,193.66.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.59% ليربح 23.62 نقطة ويصل إلى المستوى 4,001.74، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.48% ليربح هو الأخر 14.15 نقطة ويصل إلى المستوى 2,989.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح 62.32 نقطة ويصل إلى المستوى 27,609.62، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 3.33 نقطة ويصل إلى المستوى 2,133.57.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.03% ليربح 3.07 نقطة ويصل إلى المستوى 10,804.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.30% ليربح 20.33 نقطة ويصل إلى المستوى 6,707.20.