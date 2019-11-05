شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يغلق عند سعر الفتح -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند نفس سعر الفتح وهو 72 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 73 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم 69 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 74 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 72.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط