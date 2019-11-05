شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 13٫60 فلس امس الاثنين، مصحوبا باستمرار تواضع كميات التداول منذ نهاية الشهر الماضي، ليستقر بذلك اسفل القناة الصاعدة قصيرة الآجل، وهو ما يترك السهم للبائعين للوصول بالسهم لمستوى الدعم القوي عند 12٫20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 13.8 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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