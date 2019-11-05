بيتك (KFH) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية في الاجل القصير، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 678 فلس، في ظل تدني كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 660 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى دعمه التالي عند 600 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 671 فلس وبين مستوى المقاومة هو 682 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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