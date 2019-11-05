شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية في الاجل القصير، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 678 فلس، في ظل تدني كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 660 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى دعمه التالي عند 600 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 671 فلس وبين مستوى المقاومة هو 682 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط