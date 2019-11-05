شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 29٫10 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ليخترق بذلك السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 25 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 27.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 31.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط