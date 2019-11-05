شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) مازال الاداء سلبيا -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبيا للسهم منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث أغلق عند مستوى 937 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 890 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم تجاوز السهم لمستوى 960 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 933 فلس وبين مستوى المقاومة هو 939 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط