بنك برقان (BURG) يخترق متوسطة المتحرك -تحليل صباحي- 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 305 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 300 فلس كمستوى اول، ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 315 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 300 فلس وبين مستوى المقاومة هو 308 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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