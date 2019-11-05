شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يسجل اعلى مستوى في ثلاثة اشهر ونصف -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 57 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في ثلاثة اشهر ونصف، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 56 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 65 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 54 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 56 فلس وبين مستوى المقاومة هو 58 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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