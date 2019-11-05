شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم ثاني جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 980 فلس امس الاثنين، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الصاعدة طويلة الاجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 920 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1050 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 920 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1000 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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