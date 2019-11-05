شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يسجل ادنى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاثنين ليغلق في المنطقة الحمراء، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0٫697 نقطة، وهو ادنى اغلاق منذ شهر ديسمبر من عام 2017، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫70 ريال، ونتوقع ان يتجه السهم حاليا لمستويات اقل قد تصل الى 0٫65 ريال.شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫72 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.69 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.70 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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