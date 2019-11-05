فودافون قطر (VFQS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1٫20 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1٫21 ريال، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1٫10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫25 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.21 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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