شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب حديث أور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 14 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.6401 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6402، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6391، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6409.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أوضحت ارتفاعاً 1.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك عقب ساعات من إلقاء محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور خطاب تحت عنوان "بناء الثقة وتقليل المخاطر في قطاع التأمين: في مؤتمر مجلس التأمين لنيوزيلندا في أوكلاند.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت إلى موافقة مسئولين في نيوزيلندا على تحديث اتفاق تجاري حر بين نيوزيلندا وأكبر شريك تجاري لبلادهم وهي الصين، وذلك على أن يتضمن التحديث قوانين جديدة تجعل عملية تصدير المنتجات والسلع النيوزيلندية أسهل وأقل كلفة من ذي قبل، ويأتي ذلك في ظلال المفاوضات التجارية الجارية بين الطرفين من أجل المنفعة التجارية لكلا البلدين على مدار العقد المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 52.9$ مليار مقابل 54.9$ مليار في آب/أغسطس، وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 50.9 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 53.5 مقابل 52.6 في أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.06 مليون مقابل 7.05 مليون في آب/أغسطس.