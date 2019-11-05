أحمد بن سعيد: هدف دبي تسهيل سياحة أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي وقمة دبي الدولية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، أن هذين الحدثين يلعبان دوراً مهماً في دعم وتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة، بجعل الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال ضمان حقوق هذه الشريحة في التنقل والاستمتاع بمباهج الحياة والاعتماد على أنفسهم. مشيراً سموه إلى أن دبي تمضي قدماً من خلال المعايير التي يشملها (كود دبي) في أن تصبح مدينة صديقة ومجتمعاً يلبي طموحات أصحاب الهمم مع مرور الوقت‬‬‬‬.‬‬‬

وقال سموه: «دبي تتحول بسرعة قياسية لتصبح مدينة ذكية، وبالتالي التطور التكنولوجي سيطوع الحلول المتطورة لخدمة أصحاب الهمم، والأخذ بيد الأغلبية منهم، ليعيشوا حياتهم بدون الاعتماد على الآخرين».

جاءت تصريحات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمناسبة انطلاق فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم في دورته الثالثة، وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، اليوم الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي.