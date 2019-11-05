«إينوك لينك» توصل الوقود إلى «جافزا»

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وقّعت «إينوك لينك» اتفاقية تعاون مع شركة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، توّفر بموجبها «إينوك لينك» خدمة توصيل الوقود للموظفين والشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وستزوّد «إينوك لينك» الموظفين والشركات العاملة في جافزا بالوقود من النوعين سوبر 98، وخاص 95، على أن تتم زيادة عدد الشاحنات بما يتوافق مع حجم الطلب لاحقاً.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتطور احتياجات المستهلكين الذين أصبحوا أكثر حرصاً على اختيار المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام. ومن هذا المنطلق، وجدنا أنفسنا أمام فرصة هامة لاتباع نهج جديد في أعمالنا، وإطلاق خدمات وحلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء، وتوفّر حلولاً فورية للتحديات التي قد تواجه الشركات.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي، ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: سعينا في جافزا لأن نكون أول منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبادر بتوفير هذه الخدمة، في إطار التزامنا المستمر بإيجاد بيئة عمل متطورة تُمكِّن الشركات والأفراد من التركيز على إنجاز أعمالهم عبر توفير كل سبل الدعم من أجل تحقيق ذلك. إن الخدمة التي تقدمها إينوك لتزويد السيارات بالوقود في المنطقة الحرة من شأنها توفير الوقت وتعزيز الكفاءة والإنتاجية للجميع. وتمثل شراكتنا مع إينوك خطوة نحو الأمام في سبيل تقديم خدمة جديدة متوافقة مع خدمات «جافزا» المميزة والقائمة على تلبية متطلبات العملاء.