«الإمارات دبي الوطني» يتيح فتح حساب فوراً عبر الهواتف المتحركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق خدمة فتح الحساب الفورية للعملاء الجدد باستخدام الهواتف الذكية، حيث بات بإمكان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، من أصحاب الرواتب، فتح حساب جار، أو حساب توفير، بأسلوب رقمي بالكامل عبر تحميل تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف المتحرّكة من متجري أبل ستور، وجوجل بلاي.

ويمكن للعملاء الجدد مسح جواز السفر أو هوية الإمارات وتعبئة البيانات الشخصية والتقاط صورة سيلفي لفتح الحساب على الفور، وسيحصلون بعدها على باقة ترحيبية تضم بطاقة الخصم المباشر ودفتر الشيكات، والبدء بالتمتع بالدخول الكامل إلى خدمات بنك الإمارات دبي الوطني المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، ومركز الاتصال، وشبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «في ضوء التحول العالمي المتصاعد إلى التقنيات الرقمية، يتطلع العملاء للوصول مباشرة إلى الخدمات المصرفية أينما، ومتى يشاؤون. ومن هنا تأتي أهمية خدمتنا الجديدة لفتح حساب مصرفي فوراً كخطوة متميزة في هذا الاتجاه، حيث تتيح للعملاء فتح الحساب على الفور وبمنتهى السهولة من دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، أو تعبئة النماذج الورقية».