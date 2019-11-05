ولي عهد أبوظبي يطلع على أعمال توسعة وتطوير مجمع «أدنوك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقب اجتماع المجلس الأعلى للبترول قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في مشروع أعمال التوسعة والتطوير لمجمع المقر الرئيسي لشركة أدنوك اطلع خلالها على المعالم العمرانية الجمالية التي أنشئت مؤخراً وأبرزها نافورة المياه.

واستمع سموه إلى شرح حول أهم المعالم والمرافق الجديدة في مجمع أدنوك الرئيسي.. ثم قام بعدها سموه بجولة في النفق الداخلي الذي يربط بين المواقف المخصصة للموظفين والزوار والمدخل الرئيسي للردهتين الشمالية والجنوبية، تبعها جولة عبر الممر العلوي (الخارجي) الرابط بين المدخل الرئيسي للمبنى ومركز أدنوك للاستقبال.

وشملت الجولة الاطلاع على أعمال الإضاءة الحديثة عبر المساحات الخضراء المحيطة بالمبنى، ومنطقة البلازا الجديدة، إضافة إلى بعض الآليات ورؤوس الحفارات والصمامات التي استخدمت في عدد من الحقول البترولية وذلك في إضافة جديدة جمعت بين الحداثة والأصالة التي تتميز بها شركة عريقة هي شركة أدنوك.