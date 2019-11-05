محافظ تضخ 70 مليوناً في أسهم دبي.. وشراء انتقائي على «البنوك» و «العقار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

اجتذبت الأسهم المحلية عمليات شراء انتقائية، أمس، معظمها في سوق دبي الذي استقر في المنطقة الخضراء، وذلك في مقابل تراجع طفيف ل«أبوظبي»، وسط تباين أداء أسهم البنوك والعقار في السوقين، وسط سيولة 390 مليون درهم.

ضخ الأجانب (غير العرب) 71.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 58.14 مليون درهم في دبي، و13.14 مليون في أبوظبي، كما ضخت المحافظ الاستثمارية في دبي أكثر من 70 مليون درهم محصلة شراء، في وقت احتفظ بمراكزها الشرائية بأبوظبي، بعد تسجيلها عمليات تسييل طفيفة للغاية.

وتركز الشراء الانتقائي للأجانب على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار مولز»، و«الدار العقارية»، و«الاتحاد العقارية» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«أملاك»، و«أغذية».

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 390.4 مليون درهم، منها 293.23 مليون درهم في دبي، و97.2 مليون درهم في أبوظبي. وجرى التداول على أسهم 65 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك من خلال 2547 صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيفة جداً 0.01% عند مستوى 2706.73 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والنقل والتأمين والخدمات والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.49% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.57%، وذلك في ظل استقرار «الإمارات دبي الوطني». كما ارتفع قطاع النقل بنسبة طفيفة0.07 % نتيجة ارتفاع سهم «العربية للطيران» 1.47%، فيما تراجع «أرامكس» 1.02%، و«الخليج للملاحة» 0.72%.

وبالعكس، نزل قطاع الاستثمار 1% مع نزول سهم «دبي للاستثمار» 0.78%، و«سوق دبي المالي» 1.01%، و«شعاع كابيتال» 3.7%.

وهبط قطاع العقار بنسبة بسيطة 0.01% مع ارتفاع «أرابتك» 2.19%، و«داماك» 0.58%، و«إعمار مولز» 0.53%، و«الاتحاد العقارية» 1.62%، فيما نزل «إعمار للتطوير» 2.5%، و«ديار» 0.28%، واستقر «إعمار العقارية» دون تغيير.

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مؤشر أبوظبي

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة 0.06% عند مستوى 5110.33 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع. ونزل قطاع البنوك 0.11% بعد نزول سهم «أبوظبي التجاري» 0.77%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.3%، رغم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%. وتراجع «اتصالات» 0.12% ونزل قطاع الاستثمار 0.23% مع نزول سهم «إشراق» 3.01%، في وقت ارتفع «الواحة كابيتال» 1%.

وبالعكس، ارتفع قطاع العقار 0.42% نتيجة ارتفاع سهم «الدار» 0.43%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي بقيمة 105 ملايين درهم، وأغلق مستقراً عند 11.4 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 61.1 مليون درهم، مغلقاً على استقرار أيضاً عند 4.24 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 23.8 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.11% إلى 0.89 درهم.

وفي سوق أبوظبي، حافظ «أبوظبي الأول» على الصدارة ب28.5 مليون درهم، وأغلق عند 15.3 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 14.6 مليون درهم، مغلقاً عند 16.54 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات ب12 مليون درهم، مغلقاً عند 7.77 درهم.

وسجل سهم «بنك المشرق» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 5.26% مغلقاً عند 80 درهماً، في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «المصرف الخليجي التجاري» بتراجعه 8.1% إلى 0.454 درهم. وجاء في مقدمة الرابحين في أبوظبي، سهم «طاقة» من خلال ارتفاعه 4.69% عند 0.67 درهم، وفي المقابل، جاء في مقدمة الخاسرين سهم «الإمارات للتأمين»، ونزل بنسبة 10% مغلقاً عند 7.02 درهم.

تداولات الأجانب

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 83.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 71.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و9.8 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و5.4 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 83.4 مليون درهم محصلة بيع.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 70 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 217 ألف درهم فقط محصلة بيع.

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، فقد اتجهوا نحو الشراء في سوق أبوظبي ب217 ألف درهم فقط كمحصلة شراء، وإلى البيع في دبي ب70 مليون درهم محصلة بيع.