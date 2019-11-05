«غرفة دبي» تدعو الشركات للاستثمار في العمليات المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلة في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، أمس، في فندق حبتور بالاس دبي مؤتمر «حوار دبي 2019» حول كيفية دمج الابتكار المستدام في نماذج أعمال الشركات، بمشاركة شريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في الدولة.

وناقشت دورة هذا العام من المؤتمر أفضل الممارسات في دمج الابتكار المستدام في نماذج أعمال الشركات، وكيفية جعل الابتكار المستدام أولوية استراتيجية، وكيفية إنشاء نظام للابتكار المستدام، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لمناقشة وطرح أفكار جديدة، وأفضل الممارسات حول أسس تطوير ابتكارات مستدامة وناجحة.

ويعتبر حوار دبي، أكبر مؤتمر للاستدامة في إمارة دبي، جامعاً مشاركين من مختلف الصناعات والقطاعات للعمل معاً لإيجاد رؤية موحدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دولة الإمارات، ويتميز بكونه منصة مثالية لكل المعنيين والمهتمين لمناقشة كل المواضيع والاستراتيجيات والمبادرات التي يحتاجها مجتمع الأعمال في الإمارات للوصول إلى اقتصاد مستدام ومسؤول في الدولة. كما تهدف الغرفة من خلال تنظيم هذا الحوار إلى جلب أفضل الأفكار الإبداعية في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى المنطقة، وتسهيل الحوار والنقاشات بين الأكاديميين والممارسين وقادة الأعمال حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، إضافة إلى إبراز أهمية الممارسات المستدامة لمجتمع الأعمال العالمي.

وخلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن مؤتمر «حوار دبي» يوفر منصة مثالية لقادة الأعمال وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا ومبادرات واستراتيجيات أساسية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لجعل التنمية المستدامة واقعاً ملموساً، مؤكداً كذلك على أهمية دورة هذا العام من المؤتمر، مشيراً إلى أن الابتكار المستدام يعد جزءاً ضرورياً من الاقتصاد الحديث والمزدهر، ويجب أن يكون أحد الأولويات الرئيسية لجميع الشركات والأعمال في المنطقة.

ولفت مدير غرفة دبي إلى أن التغيرات العصرية في نظم العمل التي تمزج بين التقنيات الحديثة وزيادة الطلب على المنتجات المستدامة تدفع الشركات إلى جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركات وأعمالها، داعياً الشركات إلى الاستثمار في المنتجات والعمليات المستدامة لأن ذلك يساهم في تحسين سمعتها وتعزيز أدائها وإعطائها دفعة تنافسية في مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الاستدامة تعد ركيزة أساسية لرؤية دبي المستقبلية، مؤكداً حرص غرفة دبي لدعم هذه الرؤية من خلال العمل والتعاون مع القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية في الإمارة لغرس ثقافة الأعمال المسؤولة وتعزيز هذه الممارسات في مجتمع الأعمال.

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، قال دانيال ريندير، مدير الاستدامة في إكسبو 2020 دبي:«حرصنا على أن تكون الاستدامة واحدة من الموضوعات الرئيسية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي. ويحتل الابتكار موقعاً محورياً في كل ما نقوم به، تماماً كما هو الحال بالنسبة لدبي والإمارات العربية المتحدة تحت قيادتنا الرشيدة».