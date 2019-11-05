«الاتحاد للطيران» تحلّق بـ 16 عاماً من الريادة والتفوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تحتفل «الاتحاد للطيران» اليوم بمرور 16 عاماً على انطلاق الرحلة الافتتاحية الأولى للشركة من أبوظبي إلى مدينة العين في الخامس من نوفمبر عام 2003، والتي تلتها بعد ذلك بأسبوع الرحلة التجارية الأولى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتصبح الناقلة اليوم من أكبر الشركات في المنطقة وبين الأكثر انتشاراً في العالم وتخدم ما يزيد على 80 وجهة معتمدة على أسطول يضم 108 طائرات.

ونقلت «الاتحاد للطيران» 17.8 مليون مسافر خلال العام الماضي، وأثبتت جدارتها وتفوقها إقليمياً وعالمياً بفضل حداثة طائراتها وخدماتها المتنوعة المقدمة على متنها، وطواقم العمل من طيارين ومضيفين يتمتعون بالخبرة والمعرفة ما جعل الشركة تتبوأ مراتب متقدمة بين شركات الطيران العالمية.

وقد شهدت الشركة مجموعة من المحطات البارزة في مسيرتها المتميزة، حيث تأسست في 2003 وانطلقت الرحلة التجارية الأولى إلى بيروت، وفي عام 2004 جرى إطلاق «الاتحاد للشحن»، وفي العام 2005 فازت الاتحاد للطيران بجائزة «شركة الطيران الرائدة عالمياً» في إطار جوائز السفر العالمي، وفي 2006 أطلقت الشركة برنامج الولاء الخاص «ضيف الاتحاد»، بينما في 2007 شهدت الشركة انضمام أول دفعة من المواطنين الإماراتيين إلى برنامج الاتحاد للطيران للخريجين، وإعلان الاتحاد للطيران راعياً رسمياً لسباق الفورمولا 1 في أبوظبي.

وفي 2008، أكمل الطيارون المواطنون المتدربون بالاتحاد للطيران أول رحلة طيران منفردة لهم، وشهد العام 2009 افتتاح المبنى 3 المخصص للشركة بمطار أبوظبي الدولي، وفي 2010 جرى تأسيس شركة «هلا أبوظبي».

وقد وقعت الشركة في العام 2011 على اتفاقية شراكة على مدار 10 سنوات مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تشمل حقوق التسمية لاستاد النادي والمجمع التدريبي إضافة إلى رعاية قميص الفريق.

بينما في 2012، نقلت الاتحاد للطيران ما يزيد على 10 ملايين مسافر، وفازت الاتحاد للطيران بلقب «شركة الطيران الرائدة عالمياً» للعام الثالث .

واستحوذت الاتحاد للطيران في العام 2013 على ثلاث شركات تمثل سوياً «الاتحاد لخدمات المطار».وتسلمت الاتحاد للطيران في عام 2014 أولى طائراتها من طراز إيرباص A380، التي تضم على متنها مقصورة «الإيوان»، ومقصورات «مسكن الدرجة الأولى»، و«استوديو درجة رجال الأعمال»، و«المقاعد الذكية» بالدرجة السياحية.

بينما تسلمت الشركة في عام 2015 أولى طائراتها من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، ومركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي يشرع في توفير خدماته لكافة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأطلقت الاتحاد للطيران في عام 2016 مبادرات لتسهيل إتمام إجراءات السفر تشمل مكاتب إتمام إجراءات السفر مسبقاً للدرجة السياحية، وخدمات إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المتحركة، ومطار أبوظبي الدولي يطلق مبادرة «السفر الذكي».