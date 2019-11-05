دعوة 93 دولة ووكالات الفضاء للمشاركة في «دبي للطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

كشف اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، عن تخصيص دولة الإمارات جناحاً للفضاء في النسخة ال 16 لمعرض دبي للطيران 2019 الذي يقام في الفترة من 17 - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري.

أكد اللواء ركن، أن جناح الفضاء سيكون مميزاً؛ حيث ستعرض قصص كثيرة يرويها خبراء الفضاء إلى جانب رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومشاركة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، كما توقع أن يكون المعرض الأكثر حضوراً على المستوى الرسمي بين كافة المعارض على مستوى العالم، حيث تمت دعوة 93 دولة، وكذلك لأول مرة دعوة مديري وكالات الفضاء في الولايات المتحدة والصين وروسيا، مبيناً أن أعداد الزائرين للمعرض منذ تأسيسه في عام 1989 بلغت 185 ألفاً و726 زائراً.

جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي عقدته اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 أمس الاثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، للملحقين العسكريين في البعثات الدبلوماسية لدى الدولة للتعريف بفعاليات الدورة المقبلة للمعرض.

وقال اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، خلال الاجتماع، إن معرض دبي للطيران قصة نجاح بدأت منذ 30 عاماً وما زالت مستمرة، مضيفاً أن المعرض يعد الأهم على المستوى العالمي، مضيفاً أن جميع الدول على مستوى العالم تشارك في المعرض.

وبين أنه مع صعود أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية ارتأت اللجنة أن تخصص جناحاً للفضاء بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء؛ حيث سيعرض خبراء الفضاء آخر المستجدات والتطورات في هذا القطاع، كما سيعرض رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي تجربتهم في رحلة الصعود لمحطة الفضاء الدولية.

وأضاف أن المعرض فرصة لتجميع دول العالم، وخلق حالة وفاق وتقوية لعلاقات التعاون فيما بينهم، كما أنه يعطينا المجال لبحث كيفية تطوير قواتنا الجوية، مؤكداً أنه بتعاون الجميع سنتمكن من إظهار معرض دبي للطيران 2019 بأرقى وأنجح الصور.

وقال اللواء ركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، إن المعرض يقام في الفترة من 17 - 21 نوفمبر /‏‏‏ تشرين الثاني على مساحة 645 ألف متر مربع؛ حيث تم دعوة 93 دولة، ومن المتوقع مشاركة 100 ألف زائر، ومشاركة 1300 عارض و165 طائرة في المعرض.

وأضاف ارتفعت أعداد الزائرين للمعرض منذ عام 1989 بواقع 10 آلاف زائر إلى 79 ألفاً و380 زائراً في عام 2017، كما وارتفعت أعداد العارضين إلى 1204 عارضين في نفس الفترة، مشيراً إلى أن جميع الوفود سيتم توفير إقامة لها في فنادق فخمة، كما سيتم توفير مواصلات وترتيبات أمنية للوفود الرسمية.

وأشار إلى أنه سيعقد على هامش المعرض، مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، بتاريخ 16 نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني، ويتضمن 3 جلسات؛ حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان احتضان الجيل الجديد من التكنولوجيا بمشاركة رؤساء أركان القوات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات، والثانية بعنوان الوضع الحالي والمستقبلي لمتطلبات العمليات، بمشاركة قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى جوزيف جوستيلا، وستيفن مرديث نائب قائد القوات الجوية الأمريكية، والثالثة بعنوان القيادة والتدريب للقوة المستقبلية، بمشاركة قادة القوات الجوية لكندا وهولندا وإيطاليا.