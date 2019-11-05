«دناتا» توسع عملياتها في مطار واشنطن دوليس الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وسعت دناتا عملياتها في مطار واشنطن دوليس الدولي. فبعد ثلاث سنوات من حصولها على عقد من مجموعة لوفتهانزا، استثمرت دناتا 4 ملايين دولار في المعدات ووظفت 125 من المتخصصين في مجال الطيران، لتقديم دعم مخصص وأفضل الخدمات للناقلات الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا ولركابها في المطار.

وباشرت دناتا منذ مطلع نوفمبر الجاري، تقديم خدمات أرضية وإجراءات الركاب وتنظيف الطائرات وإزالة الجليد لأربع ناقلات جوية تابعة لمجموعة لوفتهانزا، وهي الخطوط السويسرية الدولية، والخطوط النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، إضافة إلى خطوط لوفتهانزا. وتشغل هذه الناقلات الأربع ما مجموعه ست رحلات يومياً عبر مطار دوليس الدولي. وتخدم دناتا حالياً في مطار دوليس 14 ناقلة جوية، بفريق عاملين يضم أكثر من 300 موظف يتعاملون مع نحو 5200 رحلة سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لدناتا الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد باركر: «نحن سعداء لتوسيع شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة لوفتهانزا في مطار واشنطن دوليس الدولي، وتقديم خدماتنا الآمنة ذات الجودة العالية للناقلات التابعة لمجموعة لوفتهانزا. كما نفخر بكوننا الخيار الأول في 9 مطارات في الولايات المتحدة، وسنواصل الاستثمار في فريقنا وبنيتنا الأساسية ومعداتنا، لتعزيز مكانتنا الرائدة، وتوفير أفضل الخدمات لجميع عملائنا».