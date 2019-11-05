«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة لرصد وتحليل التحديات أمام الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة بعنوان، رصد وتحليل التحديات التي تواجه شركات المساهمة العامة والخاصة المدرجة في الإمارات. ويأتي تنظيم الندوة بهدف التعرف إلى كيفية رصد وتحليل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات المساهمة العامة المدرجة في بيئة الأعمال، من واقع التشريعات والقوانين والقرارات التنظيمية التي تشكل أطراً لا يسمح بتجاوزها، إضافة إلى رصد الواقع الداخلي للشركات، كما تهدف الندوة إلى التعرف إلى كيفية وضع الحلول لمواجهة تلك التحديات وفق ظروف كل شركة، وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

وتناولت الندوة عدة محاور، من خلال تسليط الضوء على التحديات الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين أعضاء الجمعية العمومية أثناء انعقادها، كما تم استعراض العديد من التحديات التي تنشأ من العلاقة بين الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الشركة، إضافة إلى التركيز على أهم التحديات التي تنشأ من العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية.

وتناول المحاضر رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أهم التحديات التي تواجه أعمال وفعاليات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة والتي تتضمن: إخفاق الجمعية العمومية في اختيار أول مجلس إدارة للشركة، وتكوين تكتلات لتحقيق أغراض لفئة معينة من أعضاء الجمعية العمومية، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات المناسبة، وإخفاق صغار المساهمين في معالجة سيطرة كبار المساهمين.