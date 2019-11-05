شكرا لقرائتكم خبر عن 860 مليون درهم صادرات رأس الخيمة إلى الهند 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وشري فيبول قنصل عام جمهورية الهند في دبي والمناطق الشمالية من الدولة، خلال لقاء لهما في مقر الغرفة، الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، إن حجم التبادل التجاري بين الطرفين شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بلغ ما نسبته 17 في المئة وبلغت قيمة صادرات إمارة رأس الخيمة إلى الهند ما يفوق ال 860 مليون درهم، والتي تمثل نحو 11 في المئة من صادرات الإمارة خلال العام الماضي.
وأضاف أن الغرفة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 1787 شهادة منشأ، تعود لبضائع مصدرة إلى الهند وبضائع ذات منشأ هندي بقيمة بلغت ما يفوق 500 مليون درهم، كما يبلغ عدد الشركات والمصانع الهندية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في الإمارة ما يفوق 1800 شركة ومصنع، ما يؤكد قوة وعمق العلاقات مع الهند.
وأكد القنصل العام الهندي أن رأس الخيمة تعد من النماذج الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية، حيث تؤدي دوراً ريادياً في المنطقة، من خلال سعيها، لتعزيز واستدامة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال في رأس الخيمة أصبحت إحدى أهم المحطات لدى فعاليات وقطاع الأعمال في الهند، وهو ما يدعونا إلى العمل على مزيد من الاتفاقيات والشراكات لتوسيع أفق التعاون وتعزيز التجارة البينية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية الاطلاع على كل جديد والتعرف إلى المزيد من الشركات والمستثمرين وتبادل الخبرات والأنشطة والانخراط في مشاريع مشتركة تحقق الأهداف للجانبين.
(وام)
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