شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تضيف 3 مزايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت اقتصادية دبي، عن توفير 3 مزايا جديدة ضمن تطبيق EngageDXB «المنصة التفاعلية الذكية بين جميع الشركات المسجلة في دبي ومناطقها الحرة وبين الجهات الحكومية في الإمارة». وتتمثل هذه المزايا في: إنشاء وإدارة الفعاليات وبطاقات العمل التعريفية الرقمية وقوائم الوظائف المتاحة، لتعزيز التواصل السهل والبسيط عبر التطبيق بين الشركات التي تعمل بنفس المجال، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز تنافسية دبي في مجال التحول الرقمي لدعم بيئة الأعمال.

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