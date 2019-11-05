شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وفرنسا تطالبان الصين بتجارة عادلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت ألمانيا وفرنسا الصين بمنافسة نزيهة وخفض القيود التجارية، وقالت وزيرة التعليم والبحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسك، في مستهل زيارتها للصين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ألمانيا وفرنسا متفقتان على الدفاع عن «نظام تجاري دولي قائم على قواعد». وبجانب كارليتسك وماكرون، توجه في نفس التوقيت مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الزراعية، فيليب هوجان إلى الصين لإرسال إشارة إلى بكين بالتضامن الأوروبي. (د.ب.أ)

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