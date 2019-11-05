شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مصانع منطقة اليورو ينكمش في أكتوبر مع تراجع الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن نشاط المصانع بمنطقة اليورو انكمش بشكل حاد الشهر الماضي، في ظل تراجع الطلب مجدداً بفعل حرب تجارية تشنها الولايات المتحدة واستمرار الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 45.9، مرتفعة بفارق طفيف عن أدنى مستوياتها في سبع سنوات عند 45.7 في سبتمبر وفي تاسع شهر من دون مستوى الخمسين. وصعد مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشراً مجمعاً لمديري المشتريات من المقرر صدوره يوم الأربعاء، ويُعتبر مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 46.6% من قرب أدنى مستوياته في سبع سنوات في سبتمبر عند 46.1.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى «آي.إتش.إس ماركت» «ظل التصنيع في منطقة اليورو عالقاً عند أكثر تراجعاته حدة في سبع سنوات في أكتوبر».

(رويترز)

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