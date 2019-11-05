«أراضي دبي» تطالب الشركات بالالتزام بمبادئ أخلاقيات العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تعميماً إلى الشركات العقارية، تطالبهم من خلاله بضرورة التقيد، بالمبادئ العشرة للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري.

وركزت مؤسسة التنظيم العقاري في المبادئ على الثقة، والخصوصية وسرية المعلومات، وعدم تضارب المصالح، والعمل بأعلى درجات العدل والمساواة مع جميع المتعاملين، بالإضافة إلى النزاهة، والالتزام بالقوانين والأنظمة، والاحترافية في تقديم الخدمات، و«الشفافية»، وحماية الحقوق والأصول، إلى المبدأ العاشر الذي ينص على خدمة المجتمع.