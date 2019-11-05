12 % مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لأبوظبي بنمو 6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على الدور الكبير لقطاع أبوظبي الصناعي في دعم جهود التنمية الاقتصادية للإمارة، حيث تشير الإحصاءات إلى نمو القطاع بنسبة 6% في العام 2018 لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 12%.

جاء ذلك خلال مشاركة البلوشي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يقام في الفترة ما بين 3 - 7 نوفمبر 2019 في فندق قصر الإمارات في أبوظبي تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل».

في الكلمة التي ألقاها في جلسة نقاش نظمت على هامش المؤتمر العام بعنوان «دور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: نظرة إقليمية على الدول العربية والإفريقية»، قال البلوشي: تستهدف استراتيجية أبوظبي المستقبلية ورؤيتها الاقتصادية 2030 رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 60% بحلول العام 2030. وتولي الإمارة لقطاع الصناعة أهمية خاصة باعتباره أحد محركات النمو المستقبلي الرئيسية في الإمارة.

وتناولت جلسة النقاش الفرص المستقبلية في عصر الثورة الصناعية الرابعة ودور التقنيات الحديثة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في أنحاء العالم العربي وإفريقيا. وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، حيث ناقش المشاركون الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز منظومة الريادة والابتكار.

وأضاف البلوشي: نؤمن في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات بأن الشباب والمرأة قوة دافعة كبيرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث إن جيل الألفية الذي يشكل أساس حركة ريادة الأعمال على المستوى العالمي يتميز بالتزامه الكبير بالمسؤولية الاجتماعية ويعمل على تبني نماذج أعمال أكثر مواءمة لأهداف التنمية المستدامة. وقد أكدت رؤية أبوظبي 2030 على ضرورة تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال من الاضطلاع بدور رئيسي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار تقوده الكفاءات والكوادر الإماراتية الشابة من الجنسين.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، والذي توجه بجزيل الشكر لقادة دولة الإمارات، وأكد من جديد على متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. وأشار آل خليفة إلى دور مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، مثل صندوق التنمية الخليجي، في دفع جهود التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وسبق أن تلقت البحرين 7.5 مليار دولار من المساعدات التنموية من الصندوق.

تمكين المرأة

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، إطلاق «استراتيجية تمكين المرأة في القطاع الصناعي (2020-2023)، الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الصناعي والترويج لرؤية منظمة اليونيدو حول المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، وتمكينهما من لعب دورهما في تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وجاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة على هامش فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)،الذي يقام في الفترة بين 3-7 نوفمبر 2019 في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، تحت شعار «الصناعة 2030: لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل»، ويشارك فيها مجموعة من الرؤساء والوزراء وقادة القطاعين العام والخاص وكبار ممثلي هيئات ووكالات الأمم المتحدة. ويتولى سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، رئاسة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة (اليونيدو).

وحضر لي يونغ، المدير العام لمنظمة (اليونيدو)، فعاليات إطلاق الاستراتيجية، واستعرض آثار الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد المتزايد على الأتمتة في الاقتصاد والمجتمع. وقال:«نحن بحاجة إلى التأكد من أن الثورة الصناعية الرابعة تؤدي إلى تحقيق الازدهار للجميع، وأنها تتيح المشاركة الفعالة في القطاع الصناعي العالمي».

وعقدت جلسة نقاش رفيعة المستوى بعد إطلاق الاستراتيجية لمناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة في القطاع الصناعي وضمان مشاركتها الفاعلة في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» التوجهات الإماراتية الهادفة إلى تمكين المرأة، ودور شركة ستراتا للتصنيع في تمكين المرأة في قطاع صناعة الطيران تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمتمثلة في خلق اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

وأضاف: ورغم أن المرأة تشكل 50% من مجموع قادة الفرق في ستراتا، و40% من مجموع العاملين فيها، إلا أن المرأة لا تزال تعاني من ضعف التمكين في القطاع الصناعي العالمي، وهي تشكل مخزونًا كبيرًا من الكفاءات التي لم توظف كما يجب بعد. ونحن في ستراتا نعامل الجميع على قدم المساواة ولا نفرق بين أي من موظفينا.

ودعا إسماعيل عبد الله، إلى الترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الإناث وتعزيز إدراكهن بأن هذا النوع من التعليم قادر على المساهمة في تغيير واقعهن، ما يضمن مزيدًا من تمثيل المرأة في المناصب العليا للشركات الصناعية والتكنولوجية. كما دعا المعلمين وأولياء الأمور والقادة إلى مجابهة الاعتقاد الخاطئ بأن المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غير ملائمة للمرأة.